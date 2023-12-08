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Общество

В Городищенском районе врачи увлеклись рисованием бактериями

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В Городищенской районной больнице врачи нашли новое применение человеческим биоматериалам. Они выделяют из них бактерии, которыми затем рисуют.

О необычном увлечении сотрудников рассказали их коллеги в группе регионального минздрава в соцсети «ВКонтакте».

В Городищенском районе врачи увлеклись рисованием бактериями

«Стрепкова Ольга Григорьевна, врач-бактериолог Городищенской районной больницы, вдохновилась идеей создания картин на питательных средах. Эту идею она увидела в интернете. Решила попробовать на базе бактериологической лаборатории», - пояснили специалисты.

Позже к врачу присоединились и другие сотрудники лаборатории. С использованием кишечной палочки, энтеробактера, стрептококка и стафилококка в чашках Петри (лабораторный сосуд. - Прим. ред.) они нарисовали елочку, снеговика и сделали надпись «С Новым годом!».

Это новое, весьма необычное направление в искусстве называется «агар-арт», уточнили в минздраве.

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Источник — фото регионального минздрава
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