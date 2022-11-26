Пензенские артисты объединились и создали общую программу

26.11.2022 | 17:30

Солистка Губернаторской симфонической капеллы Гульсина Рафекова и пианист Александр Губарьков объединились и исполнили общую программу.

В органном зале филармонии зрители услышали произведения известных композиторов: П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова, Н. Паганини, А. Пьяццолы.

«Если солист очень хорош как профессионал, то подстраиваться в принципе не нужно. Мы сами делаем ансамбль - равноправное партнерство и творчество», - рассказал пианист Александр Губарьков.

«Ежегодно выступаю в Тамбове, в музее Сергея Васильевича Рахманинова. В этом году выступление должно было сорваться, но мы нашли прекрасного пианиста, который поддержал нашу идею и смог помочь, сыграть на концерте. Нам очень понравилось выступать вместе, мы решили повторить эту программу», - пояснила вокалистка Гульсина Рафекова.

Для нее выступление стало особенным - концерт состоялся в день рождения.