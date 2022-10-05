В «Доме офицеров» готовятся к открытию нового сезона

05.10.2022 | 20:14

II Межрегиональным детско-юношеским фестивалем «Веретено» в центре культурного развития «Дом офицеров» откроется творческий сезон-2022/2023. 8 октября в Пензе соберутся друзья.

«К нам приезжают дети, студенты, молодежь из всех уголков Пензенской области и гости из Республики Мордовия и Саратовской области», - рассказал художественный руководитель ЦКР «Дом офицеров» Алексей Тюрин.

В рамках фестиваля будет работать шесть площадок. На двух участникам предложат попробовать себя в декоративно-прикладном творчестве, будет работать и танцевально-игровая зона. Ребята смогут ознакомиться с музыкальными инструментами, узнать особенности костюмов народов Пензенской области.

Что касается всего предстоящего сезона в «Доме офицеров», то он будет наполнен яркими событиями, юбилеями. Так, театр моды Ольги Букиной уже готовится к грандиозному празднику - коллективу исполнится 25 лет.

«К нам возвращается открытый всероссийский конкурс театров моды, театров костюма «Модный двор». Это будет XI фестиваль, который пройдет в конце ноября», - отметила художественный руководитель театра моды Ольга Букина.

В начале декабря состоится премьера спектакля по мотивам русских сказок «На златом крыльце сидели».

«Отшито около 60 костюмов, еще столько же нас ждет», - сообщила Ольга Букина.

Порадует своими выступлениями пензенцев и театр эстрадной песни под руководством Дмитрия Кабунина.

«Год культурного наследия, и наши дети ищут не только своих людей вокруг, но и поддерживают традиции, которые были раньше. Несомненно, спустя время они меняются, модернизируются, становятся более современными, но истоки остаются неизменными», - подчеркнул Дмитрий Кабунин.

На базе центра культурного развития действует больше 20 творческих студий, в числе новичков - «Клуб путешественников».