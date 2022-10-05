Культура

В «Доме офицеров» готовятся к открытию нового сезона

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


II Межрегиональным детско-юношеским фестивалем «Веретено» в центре культурного развития «Дом офицеров» откроется творческий сезон-2022/2023. 8 октября в Пензе соберутся друзья.

«К нам приезжают дети, студенты, молодежь из всех уголков Пензенской области и гости из Республики Мордовия и Саратовской области», - рассказал художественный руководитель ЦКР «Дом офицеров» Алексей Тюрин.

В рамках фестиваля будет работать шесть площадок. На двух участникам предложат попробовать себя в декоративно-прикладном творчестве, будет работать и танцевально-игровая зона. Ребята смогут ознакомиться с музыкальными инструментами, узнать особенности костюмов народов Пензенской области.

Что касается всего предстоящего сезона в «Доме офицеров», то он будет наполнен яркими событиями, юбилеями. Так, театр моды Ольги Букиной уже готовится к грандиозному празднику - коллективу исполнится 25 лет.

«К нам возвращается открытый всероссийский конкурс театров моды, театров костюма «Модный двор». Это будет XI фестиваль, который пройдет в конце ноября», - отметила художественный руководитель театра моды Ольга Букина.

В начале декабря состоится премьера спектакля по мотивам русских сказок «На златом крыльце сидели».

«Отшито около 60 костюмов, еще столько же нас ждет», - сообщила Ольга Букина.

Порадует своими выступлениями пензенцев и театр эстрадной песни под руководством Дмитрия Кабунина.

«Год культурного наследия, и наши дети ищут не только своих людей вокруг, но и поддерживают традиции, которые были раньше. Несомненно, спустя время они меняются, модернизируются, становятся более современными, но истоки остаются неизменными», - подчеркнул Дмитрий Кабунин.

На базе центра культурного развития действует больше 20 творческих студий, в числе новичков - «Клуб путешественников».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте