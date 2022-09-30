В Пензе клуб «Зеленый меридиан» устроил творческий вечер

30.09.2022 | 20:29

Один раз в неделю представители эколого-просветительского клуба «Зеленый меридиан» собираются вместе. На творческих вечерах звучат стихи, музыка, песни. Здесь откроют талант каждого.

Очередную встречу посвятили романсам. Выступала Марина Савицкая. Свою программу она назвала «Любовь в сердце моем».

«Я, конечно, непрофессиональная певица. После ухода на пенсию пришла в хор «Серебряная прядь», там научилась петь. Потом у нас пошли различные конкурсы, где я принимала участие уже как солистка. И наступил момент, когда мне предоставили возможность сделать творческий вечер», - рассказала исполнительница романсов Марина Савицкая.

«Иногда таланты спят, а когда получается организовать такой вечер, то получают удовольствие все: как герои этого вечера, так и зрители», - отметил руководитель клуба «Зеленый меридиан» Олег Ткачев.