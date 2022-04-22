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Культура

Экспонаты Пензенской картинной галереи предстанут в новом свете

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В Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого начали устанавливать профессиональное освещение. Информация об этом в пятницу, 22 апреля, появилась на странице культурного учреждения во «ВКонтакте».

Новое оборудование появится в двух залах - итальянского искусства и искусства мастеров Севера (Голландия, Фландрия, Германия).

«В мае нашему учреждению исполняется 130 лет. Чтобы все мероприятия прошли на высоком художественном уровне, мы просто обязаны в год 130-летия галереи сделать все залы светлыми, провести везде такой же профессиональный свет, как, например, у нас уже есть в Зеленом зале», - отметил директор галереи Кирилл Застрожный.

После монтажа специальных лампочек на полотна под определенным углом будет падать мягкий теплый свет.

Ранее в картинной галерее анонсировали мероприятия к 130-летнему юбилею учреждения. Среди них - выставка «Дар, шагнувший в вечность», акция «Ночь музеев», а также торжество, запланированное на 18 мая.

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Источник — vk.com/penzagallery
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