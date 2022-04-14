В картинной галерее анонсировали мероприятия к 130-летию

14.04.2022 | 11:57

В четверг, 14 апреля, в Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого анонсировали мероприятия, которыми отметят 130-летний юбилей учреждения культуры.

Так, 13 мая по этому случаю откроется выставка «Дар, шагнувший в вечность».

14-го состоится акция «Ночь музеев», в рамках которой просветительские программы пройдут и в самой галерее, и в Губернаторском доме, и в Музее одной картины, и в арт-пространстве «Дом Бадигина».

На 18 мая запланировано основное торжественное мероприятие в честь юбилея.

«Для жителей и гостей Пензы сотрудники галереи подготовили много всего интересного и

увлекательного!» - подчеркнули в учреждении культуры.

Накануне директор музея Кирилл Застрожный, подводя итоги семи лет работы на посту, отметил, что у него много планов, которые нужно реализовать, особенно в год 130-летия галереи.