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Культура

Кирилл Застрожный рассказал о проделанной за семь лет работе

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Кирилл Застрожный уже семь лет как директор Пензенской картинной галереи. Он на работе с утра до позднего вечера, не раз проводил ночные экскурсии. За все время руководитель учреждения культуры слышал в свой адрес и похвалу, и критику.

«Берут у меня интервью, я в черной маске. Открываю один популярный портал, где анонимно есть возможность высказываться, и там кто-то пишет из моих «друзей»: «Когда уберут с экранов этого Застрожного? Опять его показали, и он опять корчил там морды свои!» Но как я мог «корчить морду», находясь под этой маской? Я понял, что объективности здесь не дождусь», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Зато посещаемость всех подведомственных учреждений выросла вдвое, а вместе с ней и доход музеев - почти 6 миллионов рублей в год. Благодаря этому удалось отремонтировать крышу, привести в порядок фасад, установить специальную систему пожаротушения, подсветку в залах и много чего еще.

Кирилл Владимировичем называет себя жестким руководителем.

«Я несу ответственность за все, что происходит в галерее. Значит, я и принимаю здесь окончательные решения», - отметил он.

Застрожный рассказал, какие семь главных дел он успел сделать за семь славных лет.

Музей одной картины начал функционировать должным образом, Губернаторский дом распахнул свои двери для молодых художников, состоялось около 50 выставок дебютантов, с размахом прошли торжества, посвященные 125-летию галереи, в областном центре появилась комната стекла и хрусталя, где можно увидеть экспонаты Никольского музея, открылось новое арт-пространство «Дом Бадигина».

В 2021 году в город на Суре было доставлено полотно Левитана «Тишина». Такие шедевры мировой живописи не привозили в Пензу много лет.

Картинная галерея имени К. А. Савицкого становилась лучшим государственным учреждением культуры в регионе. У директора еще много планов, которые нужно реализовать, особенно в год 130-летия музея.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Если раз в неделю он не вылезает на экраны телевизора, значит что-то где-то сдохло!

Гость||

Рожу его с ужасными гримасами вообще нельзя показывать.

Гость||

Поговаривают,что одни копии у нас остались вместо подлинников.

Имя: Гость
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