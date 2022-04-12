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Культура

Рядом с Золотаревским городищем появится археопарк

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Золотаревское городище станет местом притяжения туристов со всей России. Рядом с площадкой, где с VIII по XIII век находился крупный город, а потом состоялось великое сражение с монгольскими войсками, в ходе которого все жители погибли, возникнет археопарк. Это большой музей под открытым небом, воскрешающий дух прежних времен.

«У нас есть уже определенные реконструкции того, как выглядела сама крепость, причем с точностью до миллиметра мы знаем размер каждого сруба этой крепостной стены. Мы знаем, в каких домах они жили, какие у них были сараи», - рассказал профессор, доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин.

Городище было открыто в 1882 году, исследования продолжались и в XXI веке. Раскопки здесь всегда радовали историков - глазам энтузиастов представали остатки жилищ, фортификационных сооружений, оружие, утварь и многое другое.

В данный момент разработана концепция туристского кластера «Золотаревский». Предстоит создать не только археопарк, но и всю инфраструктуру. О сроках начала работ чиновники пока не говорят.

«Один из главных моментов - перевод этих земель в рекреационные, потому что в землях лесного фонда никакое строительство невозможно. Как только разрешится этот вопрос, мы сможем приступить к формированию мастер-плана территорий, где будет конкретно все расписано», - пояснил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Рядом с археопарком планируют построить гостиничный комплекс. Инвестор уже готовит предложение.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Золотаревское городище станет местом притяжения туристов со всей России.
Раз в год?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

с VIII по XIII век находился крупный город, а потом состоялось великое сражение с монгольскими войсками
Да, это крупная афера и великий фейк.

Гость||

Бани... девки с косами в длинных рубахах... Нет?

Гость||

А почему и каким образом я должен притягиваться к каким-то двум лесным оврагам? После такого количества смертей в них. Это же геопатогенная зона! Если эти деятели считают, что сие - удобный случай попилить бабла, так пусть и скажут, честно и откровенно.

Гость||

Археопарк это хорошо. Только у вас там весь город в говне.

Гость||

Белорыбкин - чудик думает что всем будет интересно смотреть на выкопанные им ямы! Там же ничего не сохранилось батый все сжег! Что смотреть? Да на эти фантазии запросит наш дорогой археолог белорыбкин деньги - а денег много надо будет!

Гость||

Новодела построят с ряжеными и будут водить экскурсии. Белорыбкину совет пусть занимается лучше своим делом - археологией и не лезет в реконструкцию и непонятные коммерческие проекты.

Гость||

Ни какого крупного города там не было! Это миф! Было буртаское поселение и все. Давайте мыслить логически - если бы это был крупный город он обязательно где нибудь в летописях был упомянут Но о нем никто не слышал и не кто о нем не писал. Белорыбкин раздул до не мысленных размеров миф о городище, как будто чуть ли не Трою открыли! У провинциальных археологов всегда было много пафоса, все из себя мнят не меньше чем как Шлиманами!

Гость||

Найдут пару деревянных презервативов

Гость||

У нас в городе качественной воды питьевой водопроводной нет нам сейчас еще городищ не хватает! На исследовательскую работу университету выделяют федеральные деньги пусть ректор и побеспокоится реконструкцией и раскопками городища!

Гость||

Хотя мельниченко тот еще историк может и даст народных денег на безумный прожект. А там считай сколько срубов построят десять или сто? Очень увлекательная тема в плане освоения денег!

Имя: Гость
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