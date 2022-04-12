Рядом с Золотаревским городищем появится археопарк

12.04.2022 | 19:33

Золотаревское городище станет местом притяжения туристов со всей России. Рядом с площадкой, где с VIII по XIII век находился крупный город, а потом состоялось великое сражение с монгольскими войсками, в ходе которого все жители погибли, возникнет археопарк. Это большой музей под открытым небом, воскрешающий дух прежних времен.

«У нас есть уже определенные реконструкции того, как выглядела сама крепость, причем с точностью до миллиметра мы знаем размер каждого сруба этой крепостной стены. Мы знаем, в каких домах они жили, какие у них были сараи», - рассказал профессор, доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин.

Городище было открыто в 1882 году, исследования продолжались и в XXI веке. Раскопки здесь всегда радовали историков - глазам энтузиастов представали остатки жилищ, фортификационных сооружений, оружие, утварь и многое другое.

В данный момент разработана концепция туристского кластера «Золотаревский». Предстоит создать не только археопарк, но и всю инфраструктуру. О сроках начала работ чиновники пока не говорят.

«Один из главных моментов - перевод этих земель в рекреационные, потому что в землях лесного фонда никакое строительство невозможно. Как только разрешится этот вопрос, мы сможем приступить к формированию мастер-плана территорий, где будет конкретно все расписано», - пояснил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Рядом с археопарком планируют построить гостиничный комплекс. Инвестор уже готовит предложение.