22 июня пензенцам представят спектакль «Лермонтов - позывной»

В День памяти и скорби, 22 июня, пензенцам покажут музыкально-поэтический спектакль «Лермонтов - позывной» (16+).

Представление состоится в органном зале филармонии. В ролях задействованы солистка Губернаторской симфонической капеллы Гульсина Рафекова, актер облдрамтеатра Павел Тачков (он стал и режиссером) и поэт Валерий Сухов.

В постановку включены стихи М. Ю. Лермонтова, М. Кульчицкого, С. Гудзенко, М. Дудина, В. Сухова, Е. Безденежных и Амира Сабирова. В музыкальную часть вошли песни на стихи М. Ю. Лермонтова и В. Сухова.

«Через творчество нашего великого земляка Михаила Юрьевича Лермонтова, поэтов-фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, и современных поэтов - участников СВО спектакль раскрывает темы патриотизма и героизма, которые объединяют и дают силы выстоять нашей Родине и русскому народу в самые трагические времена», - отметили в ГАУК «Пензаконцерт».

Вход на показ свободный.