В Пензе детям с трудной судьбой покажут «Муху-Цокотуху»

Во вторник, 28 декабря, в Пензенском областном драматическом театре пройдут новогодние представления для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что запланировано два благотворительных показа: в 10:00 и в 13:00.
В этом году в драмтеатре поставили «Муху-Цокотуху». Впервые спектакль показали десять лет назад, а теперь сказка по мотивам произведения Корнея Чуковского вернулась в репертуар с новыми костюмами и музыкальной аранжировкой.
До 30 декабря в городе продолжается раздача сладких подарков детям в возрасте от года до 14 лет включительно. Кульки с конфетами получат 4 200 детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и ребят, находящихся в социально опасном положении.
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penzainform.ru писал(a):Вот бы кто для пенсионеров и инвалидов подобную вылазку в театр организовал. Они кстати в трудной жизненной ситуации.