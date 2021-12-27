В Пензе детям с трудной судьбой покажут «Муху-Цокотуху»

27.12.2021 | 10:39

Во вторник, 28 декабря, в Пензенском областном драматическом театре пройдут новогодние представления для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что запланировано два благотворительных показа: в 10:00 и в 13:00.

В этом году в драмтеатре поставили «Муху-Цокотуху». Впервые спектакль показали десять лет назад, а теперь сказка по мотивам произведения Корнея Чуковского вернулась в репертуар с новыми костюмами и музыкальной аранжировкой.

До 30 декабря в городе продолжается раздача сладких подарков детям в возрасте от года до 14 лет включительно. Кульки с конфетами получат 4 200 детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и ребят, находящихся в социально опасном положении.