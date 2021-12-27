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Культура

В Пензе детям с трудной судьбой покажут «Муху-Цокотуху»

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Во вторник, 28 декабря, в Пензенском областном драматическом театре пройдут новогодние представления для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что запланировано два благотворительных показа: в 10:00 и в 13:00.

В этом году в драмтеатре поставили «Муху-Цокотуху». Впервые спектакль показали десять лет назад, а теперь сказка по мотивам произведения Корнея Чуковского вернулась в репертуар с новыми костюмами и музыкальной аранжировкой.

До 30 декабря в городе продолжается раздача сладких подарков детям в возрасте от года до 14 лет включительно. Кульки с конфетами получат 4 200 детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и ребят, находящихся в социально опасном положении.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 28 декабря, в Пензенском областном драматическом театре пройдут новогодние представления для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Вот бы кто для пенсионеров и инвалидов подобную вылазку в театр организовал. Они кстати в трудной жизненной ситуации.

Гость||

Муха-Цокотуха - настоящая новогодняя сказка. Какая жизнь такие и сказки.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

До 30 декабря в городе продолжается раздача сладких подарков детям в возрасте от года до 14 лет включительно. Кульки с конфетами получат 4 200 детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и ребят, находящихся в социально опасном положении.
Вот ведь какая загогулина. Если ты 17-летний «ребёнок-инвалид» тебе и подарок на Новый год дадут и в драмтеатр пригласят. А если ты 18-летний «инвалид с детства» тебя вычеркнут из всех списков. Не будет у тебя ничего и никуда тебя не пригласят. Разве что на выборы.

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