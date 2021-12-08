В Пензе состоялся фестиваль национальных культур «Веретено»

08.12.2021 | 20:09

На свой первый день рождения центр культурного развития «Дом офицеров» решил преподнести всей области подарок и организовал фестиваль национальных культур «Веретено», пообещав сделать его традиционным. Сюда съехались как детские и юношеские фольклорные коллективы со всей губернии, так и гости из соседней Мордовии.

«У нас сегодня победители все - это фестиваль, не конкурс. Мы специально собираем здесь детей, не хотим их оценивать, делать из этого конкурсную программу, а учим, проводим для них творческие мастерские. Они делятся своим творчеством, то есть у нас больше процесс вовлечения детей в народную культуру и народное творчество», - рассказал художественный руководитель ЦКР «Дом офицеров» Алексей Тюрин.

Четыре года занимается в детском фольклорном ансамбле Бьерн Поляков, причем в коллективе он единственный парень. Пензенскому школьнику с иноземным именем по душе русские песни.

«Они дают настроение, позитив, ты с радостью поешь», - поделился участник фестиваля «Веретено» Бьерн Поляков.

«Сохранять традиции наших предков - наша обязанность. Очень красивые песни. Петь песни обрядовые, календарные - это все очень интересно и познавательно», - отметила участница фестиваля «Веретено» Дарья Баландина.

Старинные народные песни могут звучать и по-современному - свежо, модно, интересно. Фольклорные коллективы на сцене, представляющие разные национальности, - тому доказательство.