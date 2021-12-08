Сетевое издание|18+|Среда|8 дек 2021|21:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Пензе состоялся фестиваль национальных культур «Веретено»

Печать

На свой первый день рождения центр культурного развития «Дом офицеров» решил преподнести всей области подарок и организовал фестиваль национальных культур «Веретено», пообещав сделать его традиционным. Сюда съехались как детские и юношеские фольклорные коллективы со всей губернии, так и гости из соседней Мордовии.

«У нас сегодня победители все - это фестиваль, не конкурс. Мы специально собираем здесь детей, не хотим их оценивать, делать из этого конкурсную программу, а учим, проводим для них творческие мастерские. Они делятся своим творчеством, то есть у нас больше процесс вовлечения детей в народную культуру и народное творчество», - рассказал художественный руководитель ЦКР «Дом офицеров» Алексей Тюрин.

Четыре года занимается в детском фольклорном ансамбле Бьерн Поляков, причем в коллективе он единственный парень. Пензенскому школьнику с иноземным именем по душе русские песни.

«Они дают настроение, позитив, ты с радостью поешь», - поделился участник фестиваля «Веретено» Бьерн Поляков.

«Сохранять традиции наших предков - наша обязанность. Очень красивые песни. Петь песни обрядовые, календарные - это все очень интересно и познавательно», - отметила участница фестиваля «Веретено» Дарья Баландина.

Старинные народные песни могут звучать и по-современному - свежо, модно, интересно. Фольклорные коллективы на сцене, представляющие разные национальности, - тому доказательство.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
0
 
Гость||

Отличная организация фестиваля! Спасибо организаторам! Логинова Елена Владимировна - браво!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте