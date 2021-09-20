Культура

В Пензе ожидается официальное открытие нового театрального сезона

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В Пензенском областном драматическом театре в пятницу, 1 октября, официально откроется 229-й сезон. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

Ранее стало известно, что спектакли в театре из-за сложной эпидемической ситуации проводятся на малой сцене. Присутствовать на них могли не более 20 зрителей (согласно постановлению губернатора).

1 октября на большой сцене театра покажут комедию «Тетушка на миллион» по пьесе Брэндона Томаса «Тетка Чарлея». Данной постановкой учреждение культуры завершило 228-й театральный сезон.

«Эта веселая, яркая, почти карнавальная и в тоже время лирическая история, которую поставил московский режиссер Дмитрий Петрунь, сразу же полюбилась зрителям и до конца сезона неизменно собирала залы», - отметили в театре.

Теперь зал разрешено заполнять на 50%.

Попасть на спектакль смогут зрители, предъявившие QR-код сертификата о вакцинации от коронавируса или же отрицательный результат ПЦР-теста или справку о перенесенном в течение полугода COVID-19.

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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Гость||

интересно, сколько людей придет с куар кодами в театр?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенском областном драматическом театре
имени имени А. В. Луначарского

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь зал разрешено заполнять на 50%.

Попасть на спектакль смогут зрители, предъявившие QR-код сертификата о вакцинации от коронавируса или же отрицательный результат ПЦР-теста или справку о перенесенном в течение полугода COVID-19.

А почему в культовых сооружениях РПЦ эти требования не исполняется? Куда смотрит полиция?

Гость||

Святой петух святой петух!!!!!!! В сне ко мне пришел как дух!!! Святой петух святой петух!!!!!!!! В ночи ты пробубил мой слух!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Выборы прошли, ждем открытия нового театрального сезона.

Гость||

То есть те, что с QR-кодами бессмертны?

Гость||

новый театральный сезон, это тот что на 5 лет до следующих выборов иои тот, что с КР кодами?

Гость||

Гость писал(a):

То есть те, что с QR-кодами бессмертны?
Твои фантазии.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Попасть на спектакль смогут зрители, предъявившие QR-код сертификата о вакцинации
А ежели у меня нету этого кода, можно будет там у Вас сразу в туалетной комнате прививочку сделать, штоба на спектакыль посмотреть?

Гость||

Гость писал(a):

То есть те, что с QR-кодами бессмертны?
они защищены от атаки короновирусных агентов

Гость||

12:44

Ну ты о чем? Какая туалетная комната?

Это ж вроде бы культурное заведение (ты не знал?)

По рядам контролёры пройдут и влупят прививочку. Ну а куда попадут, это уже второй вопрос. Простим. Они ж не профессионалы.

Гость||

Как всегда полный бред - QR-код ещё не показатель, что человек не переносчик заболевания! Театр понесёт убытки за такое нововведение! Подростки не смогут воспользоваться Пушкинской картой, не все готовы ради спектакля пойти платно сдавать ПЦР! Тогда ставьте рядом с кассой пункт забора мазков - купил билет, сдал и пошёл!

Гость||

Вы бы для начала навели порядок в общественном транспорте и магазинах!!!! А потом вводили данную систему! Или рассчитано на депутатское сообщество и администрацию, которые уже накупили сертификатов?!

Гость||

Гость писал(a):

Вы бы для начала навели порядок в общественном транспорте и магазинах!!!! А потом вводили данную систему! Или рассчитано на депутатское сообщество и администрацию, которые уже накупили сертификатов?!
это точно, давно поря порядок навести, маски запретить и цирк не разводить, нашли повод народ стращать и доить.

Имя: Гость
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