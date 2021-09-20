В Пензе ожидается официальное открытие нового театрального сезона

20.09.2021 | 11:33

В Пензенском областном драматическом театре в пятницу, 1 октября, официально откроется 229-й сезон. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

Ранее стало известно, что спектакли в театре из-за сложной эпидемической ситуации проводятся на малой сцене. Присутствовать на них могли не более 20 зрителей (согласно постановлению губернатора).

1 октября на большой сцене театра покажут комедию «Тетушка на миллион» по пьесе Брэндона Томаса «Тетка Чарлея». Данной постановкой учреждение культуры завершило 228-й театральный сезон.

«Эта веселая, яркая, почти карнавальная и в тоже время лирическая история, которую поставил московский режиссер Дмитрий Петрунь, сразу же полюбилась зрителям и до конца сезона неизменно собирала залы», - отметили в театре.

Теперь зал разрешено заполнять на 50%.

Попасть на спектакль смогут зрители, предъявившие QR-код сертификата о вакцинации от коронавируса или же отрицательный результат ПЦР-теста или справку о перенесенном в течение полугода COVID-19.