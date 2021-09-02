Спектакли в драмтеатре из-за COVID-19 перенесли на малую сцену

02.09.2021 | 09:02

Торжественное открытие сезона в Пензенском областном драматическом театре, которое обычно проходит в первой декаде сентября, в 2021 году не состоится. Причина - ограничения, наложенные из-за COVID-19.

«В Пензенской области продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением губернатора, действующим до конца сентября, культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях могут проводиться в присутствии не более чем 20 зрителей», - пояснили представители учреждения культуры.

Поскольку полноценно открыть сезон в традиционные даты оказалось невозможным, в театре организовали серию предсезонных показов на малой сцене.

Зрителям представят документальную мелодраму «Хорошая» (18+), любовную хронику «Двое» (12+), фантастическую историю о врачах и писателях «В зале есть врач?», историческую фантазию Ольги Михайловой «Путь левой руки» (12+), триллер «С училища» (18+), лирический водевиль Надежды Птушкиной «Мужчина к празднику» (12+). Дети смогут посмотреть музыкальные сказки «Рукавичка» (0+) и «Суперзаяц» (0+).

На каждом спектакле будет присутствовать не более 20 зрителей.

Открытие 229-го сезона на большой сцене театра состоится, как только будут сняты действующие ограничения.