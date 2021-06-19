Культура

В Пензе Марта и Николай Серебряковы дали семейный концерт

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Зажечься звезде Марты Серебряковой помог ее отец Николай Михайлович. Поэтому концерт заслуженная артистка Пензенской области назвала «Доченька», пригласив его выступить. Талантливый музыкант живет сейчас в Салехарде.

«Я уверена, что как у каждого родителя, так и у каждого ребенка есть свое волнение и ответственность и перед семьей, и перед зрителем», - отметила заслуженная артистка Пензенской области Марта Серебрякова.

Появления на сцене младшей сестры Марты публика ждала с нетерпением. Как только юная пианистка коснулась черно-белых клавиш, стало понятно: в семье музыкантов прибыло.

Сделать концертную программу полностью семейной у ансамбля Серебряковых не получилось. Потребовалась помощь танцоров - участников хореографического коллектива «Инсайт».

У заслуженной артистки региона начался новый этап в творчестве. Она все чаще исполняет авторский материал. Песни для нее пишут известные поэты и композиторы, в частности Александр Бардин.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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