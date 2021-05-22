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Культура

В Пензе прошел фестиваль артистов с ментальными нарушениями

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В Пензе завершился фестиваль «Рассвет надежды». Небольшой номер на сцене - результат репетиций, которые длились год. Танец, песня, театральная постановка - для детей и молодых людей с ментальными нарушениями это не просто выступление, а событие, которое надолго останется в их памяти.

«Инвалидам с ментальными нарушениями всегда сложнее соревноваться. Это немножко другая категория, которую до недавнего времени в принципе не видели на сцене. Сейчас ребята с аутизмом, синдромом Дауна поют, танцуют, рассказывают стихи», - отметила организатор фестиваля Людмила Ермакова.

18 номеров и более 50 участников - к выступлениям артисты готовились при содействии профессиональных педагогов по вокалу и хореографов. Самой маленькой участнице - всего пять лет.

«Рассвет надежды» сиял в Пензе во второй раз.

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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