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Культура

В Пензе оркестр Семена Гольцмана отпраздновал юбилей

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«Русский, татарин, мордвин, чуваш, еврей, черкеска, беларуска, казак», - перечислил участников оркестра его художественный руководитель Семен Гольцман.

В День народного единства многонациональный коллектив отметил свой юбилей. Ровно 10 лет назад оркестр Семена Гольцмана впервые вышел на сцену драматического театра.

Теперь его ряды пополнили представители Армении и Латвии. 15 артистов под управлением выдающегося пензенского музыканта дарят зрителям свое творчество, пропитанное культурой и традициями разных уголков земного шара.

«У каждого свой язык, своя музыка, своя мелодика. Очень важно, чтобы мы несли эту духовность, эту любовь, это ощущение полноты жизни и гармонии от звучащей планеты», - отметил Семен Гольцман.

Настоящие профессионалы, отзывается о своих артистах художественный руководитель оркестра. На одной сцене Семену Романовичу удалось собрать лауреатов международных и всероссийских конкурсов, а также джазовых фестивалей. Они создали целый пласт песен о родной Пензенской области. Эти душевные композиции особенно дороги многочисленным поклонникам коллектива.

«Я хочу от всей души поздравить музыкантов своего оркестра, поздравить замечательную многонациональную Пензенскую область, Россию, все народы мира. Добра вам, здоровья, любви, всего самого доброго!» - произнес музыкант.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Еврей это он сам или друг его из Одессы?

Гость||

Гость писал(a):

Еврей это
Каждый пензяк в душе еврей, ежели поскрести.

Имя: Гость
Комментарий:

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