В Пензе утвердили проект ремонта исторического здания на ул. Кирова

Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области утвердило научно-проектную документацию на реставрацию особняка XIX века на улице Кирова, 53.

Здание известно как дом купца Рабиновича. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.

«Документацией предусмотрены ремонтно-реставрационные работы по фундаменту и подвалу, фасадам и кровли, оконным и дверным проемам. В частности, предусматривается очистка от старых окрасочных слоев элементов здания, нанесение нового лакокрасочного покрытия, замена конструкции чердачного перекрытия, замена оконных и дверных блоков», - сообщили в министерстве.

Также специалисты восстановят покрытие тротуара и дороги на территории особняка и прилегающем к ней участке, заменят отмостку здания, обустроят приямок с монолитной лестницей для выхода из подвала.

Подрядчик сможет приступить к работам после получения соответствующего разрешения от регионального министерства по охране памятников истории и культуры.

О необходимости обновления особняка на Кирова, 53, речь шла еще два года назад. В 1887-м усадьбу приобрел купец I гильдии, совладелец фабрики гнутой мебели «Рамиба» Нахман Рабинович. В 1899 году он построил жилой дом в виде миниатюрного дворца.

