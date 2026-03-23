Буланова оказалась под капельницей накануне концерта в Пензе

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова, концерт (12+) которой должен состояться в Пензе в понедельник, 23 марта, оказалась под капельницей после выступления в Димитровграде 21-го числа.

О случившемся артистка рассказала на своей странице в соцсети. Она выложила фотографию с капельницей и подписала: «Гастроли, они такие».

22 марта Татьяна Буланова дала концерт в Ульяновске.

На ее выступление в Пензе по состоянию на 14:00 была выкуплена примерно половина билетов. Осталось еще 404 свободных места в партере и 255 на балконе.

Mash со ссылкой на концертного директора звезды сообщил, что сейчас певица чувствует себя хорошо и выступление состоится.