В Пензе готовятся к последнему этапу росписи Спасского собора

В Пензе готовятся к последнему этапу росписи Спасского кафедрального собора. Региональное министерство по охране памятников истории и культуры в марте выдало разрешение на проведение работ в притворе храма.

Лицензированная организация установит леса, с помощью которых воссоздаст живопись, орнамент, искусственный мрамор, выполнит золочение, уточнили в ведомстве.

К росписи Спасского собора приступили в марте 2024 года. Ее доверили творческой мастерской Дмитрия Трофимова «Царьград», которая заранее изготовила проект гипсового убранства, полов, светильников.

Начали с алтарной части: в апреле был закончен алтарь левого (северного) придела, в августе - центрального, в сентябре - правого (южного) придела. В октябре 2024-го специалисты перешли к центральной части собора, закончили ее в 2025-м. После этого под расположенной у северо-восточной колонны иконой святого царя-страстотерпца Николая II разместили посвященную ему памятную доску 1904 года.

25 июня 2025 года на восточной стороне фасада Спасского собора появилась мозаичная ростовая икона Спасителя «Господь Вседержитель». Ее за полгода создала Елена Зелева из творческой мастерской Анатолия Алешина в селе Дивеево. На северной и западной сторонах Спасского собора также размещены ее работы: Казанская-Пензенская икона Божией Матери и Деисус. На южной установлена икона святителя Иннокентия Пензенского.

«Последний штрих - притвор храма, к Дню города все работы окончательно завершим», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, имея в виду 12 июня 2026 года.