Губернатор поручил передать дневники Георга Мясникова в библиотеки

Губернатор поручил передать дневники Георга Мясникова в библиотеки
В Пензе, в Губернаторском доме, презентовали трехтомник дневников Георга Васильевича Мясникова, который в советские годы внес огромный вклад в развитие региона. Их издали в рамках историко-просветительского проекта «Земляки».

«К столетию Георга Васильевича мы впервые опубликовали его дневники без изъятий, по рукописи. Поручил передать трехтомник в библиотеки Пензенской области. Считаю, что люди обязательно должны иметь доступ к книге, где осмысляется целый пласт нашей послевоенной истории», - подчеркнул губернатор Олег Мельниченко.

Губернатор поручил передать дневники Георга Мясникова в библиотеки

Изданы «Записки секретаря горкома (1947-1961)», «Дневник секретаря обкома (1964-1966)», «Дневник секретаря обкома (1967-1969)». Деловые записи в них перемежаются размышлениями о политической обстановке и истории России, впечатлениями от поездок и прочитанных книг, уточнили в областном правительстве.

«Исходя из объема и содержания дневниковых записей, думаем, что томов будет 8-10, работа над изданием продолжается. Огромная благодарность Михаилу Георговичу Мясникову, без согласия которого и внимания к проекту было бы невозможно издание дневников его отца», - отметил губернатор.

Губернатор поручил передать дневники Георга Мясникова в библиотеки

Также на презентации состоялось гашение художественного маркированного конверта, выпущенного к 100-летию Георга Мясникова. Его провели Олег Мельниченко, Михаил Мясников и директор областного управления Федеральной почтовой связи Денис Пимушкин.

Глава региона передал конверт в Пензенский краеведческий музей.

