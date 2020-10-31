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Культура

Пензенский диджей будет работать над большим вокальным проектом

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25-летний диджей оборудовал в своей квартире студию звукозаписи. Его знают не только соседи, но и тысячи поклонников электронной музыки по всему миру. Артем Рудаков, он же Shpist, основатель собственного лейбла, недавно выпустил новый клип.

«Это трек в ремиксе от Маршалла Джефферсона - «крестного отца» хаус-музыки, основателя стиля. Он тоже резидент моего лейбла», - рассказал музыкант.

Съемки видео проходили в Пензе - в одном из ночных клубов, на Юбилейной площади, а также в Центре культуры и досуга.

В создании музыкального продукта приняли участия друзья Артема - профессиональные режиссеры, операторы, монтажеры. Результатом молодой человек остался в принципе доволен.

«Хорошая атмосфера, при этом видно сразу, над чем работать, где ошибки. В этом - развитие», - отметил он.

По другую сторону камеры - легендарные танцоры из Москвы: Сергей Вишнепольский (в хип-хоп-кругах его знают как Вишню), Виталий Гришутин (B-Boy Lemon), а также Алексей Чернышов по прозвищу Fix.

«Четвертый танцор - моя жена, одна из лучших исполнителей уличных танцев в России», - уточнил диджей.

У Артема много творческих планов. Среди них - работа над большим вокальным альбомом с участием заокеанских исполнителей. Пензенец уверен в успехе проекта, который должен покрыть убытки, вызванные пандемией.

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