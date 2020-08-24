Пензенцы посетили акцию «Ночь инквизиции - огни Средневековья»

24.08.2020 | 18:36

Ведьмы и воины с мечами - все они собрались возле Пензенской картинной галереи на театрализованной творческой акции «Ночь инквизиции - огни Средневековья». Тема страшная. И страшно интересная, как показал наплыв посетителей.

«Мы попытались здесь воссоздать весь антураж Средневековья, так сказать погрузить наш музей в эпоху святой инквизиции, религиозных войн - примерно на 600-700 лет назад», - пояснил зам. директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

«Я увлекаюсь культурой Средневековья, поэтому не могла пропустить. У меня выходной, святое дело было сюда попасть», - отметил девушка.

В отличие от обычных музейных экспозиций можно и нужно было трогать все, что угодно. Залезть головой в то, что по иронии судьбы изобрел врач Гильотен, посидеть на электрическом стуле, повисеть на дыбе - да ради бога.

«Страшнее только на Востоке, где крокодилы съедают или тигры разрывают», - рассказали посетительницы.

«Интересно вообще попробовать. Очень страшно», - поделился мужчина.

«Супер! Люблю такие штуки», - призналась горожанка.

С наступлением тьмы посетители вновь вышли на улицу, чтобы посмотреть фаер-шоу.

Завершилась программа прогулкой с директором галереи по выставке орудий для пыток.

Испанский сапог и другие приспособления в ночи воспринимались уже не с таким весельем, как при свете ламп.

«Провинившегося заводили в этот цилиндр, дверь закрывалась, а эти шипы постепенно вкручивались», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Желающих примерить подобные устройства в темноте оказалось гораздо меньше, чем при свете.