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Культура

Пензенцы посетили акцию «Ночь инквизиции - огни Средневековья»

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Ведьмы и воины с мечами - все они собрались возле Пензенской картинной галереи на театрализованной творческой акции «Ночь инквизиции - огни Средневековья». Тема страшная. И страшно интересная, как показал наплыв посетителей.

«Мы попытались здесь воссоздать весь антураж Средневековья, так сказать погрузить наш музей в эпоху святой инквизиции, религиозных войн - примерно на 600-700 лет назад», - пояснил зам. директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

«Я увлекаюсь культурой Средневековья, поэтому не могла пропустить. У меня выходной, святое дело было сюда попасть», - отметил девушка.

В отличие от обычных музейных экспозиций можно и нужно было трогать все, что угодно. Залезть головой в то, что по иронии судьбы изобрел врач Гильотен, посидеть на электрическом стуле, повисеть на дыбе - да ради бога.

«Страшнее только на Востоке, где крокодилы съедают или тигры разрывают», - рассказали посетительницы.

«Интересно вообще попробовать. Очень страшно», - поделился мужчина.

«Супер! Люблю такие штуки», - призналась горожанка.

С наступлением тьмы посетители вновь вышли на улицу, чтобы посмотреть фаер-шоу.

Завершилась программа прогулкой с директором галереи по выставке орудий для пыток.

Испанский сапог и другие приспособления в ночи воспринимались уже не с таким весельем, как при свете ламп.

«Провинившегося заводили в этот цилиндр, дверь закрывалась, а эти шипы постепенно вкручивались», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Желающих примерить подобные устройства в темноте оказалось гораздо меньше, чем при свете.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Чайку не предлагали? А то сейчас в тренде...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Ночь инквизиции - огни Средневековья»
Туристам на Советской площади не додумались показывать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Завершилась программа прогулкой с директором галереи по выставке орудий для пыток.

К чему бы это? В космос не летаем то хотя бы пыточные орудия на поток показываем. Это как бы намек инакомыслящим.

Гость||

Застрожный уже пиарил эту чушь. Бдсм заботит или финансовый прожект? Но явно нескрепосодержательная тематика

Озабоченные граждане пензы не возмутились кощунством, площадь и собор рядом, могилы революционеров? Это вам не молодожены с мыльными пузырями

Гость||

Бдсм заботит или финансовый прожект? Но явно нескрепосодержательная тематика

--

А вы,чейто дружок,инакомыслящий))))

Гость||

Скоро это все в реале на Советской площади будет

Гость||

2020 22:59|

Скоро это все в реале на Советской площади будет

--

Типун тебе на язык,и крейсер в бухту)))

Имя: Гость
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