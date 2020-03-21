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Культура | Пензенский писатель Лидия Терехина подарит друзьям сборник стихов

21.03.2020|19:21
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В свой профессиональный праздник известный пензенский писатель Лидия Терехина (Доронина) читала стихотворение о весне. Точнее, о марте, ведь 21-го числа отмечается Всемирный день поэзии.

Ровно через два месяца Лидии Ивановне исполнится 70 лет. Юбилярша привыкла в свой день рождения не только принимать, но и дарить презенты. А лучший подарок - это книга, тем более для человека творческого.

«Она оригинальна тем, что здесь собраны стихи, которые раньше не печатались, но были в моих ежедневниках, поэтому назвала книгу «Ежедневники», и цель - всем ее раздарить. Если у вас нет библиотечки, подарю ее 11 каналу», - отметила писатель.

Для друзей и близких она приготовила 200 таких экземпляров. Всего же из-под ее пера вышло около 4 000 стихотворений, есть произведения в прозе. Также Лидия Ивановна пишет романы, краеведческие статьи.

«Наверняка будут возникать моменты, когда захочется прочитать то или иное стихотворение. Такой у меня интересный период, что года два я болею словом в рифме», - рассказал певец, актер театра и кино Антон Макарский.

Ударился в поэтическое творчество и известный земляк. В начале марта он выступал в Пензе; помимо вокальных номеров, продекламировал зрителям несколько четверостиший.

Поэт в России - больше, чем поэт.

У каждого свой стиль, подача, рифма.

Не расплескать творцам потенциал

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