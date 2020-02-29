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Культура | Пензенский поэт Валерий Сухов презентовал новый сборник стихов

29.02.2020|18:48
Печать

В Литературном музее пензенский поэт Валерий Сухов презентовал свой новый сборник «Холмы земные». Он пишет о людях, которых знал и любил, тех, кто воевал и отдал свои жизни ради мира на планете.

«Главные темы, которые нашли отражение в этом сборнике, - это тема России, большой и малой родины, Великой Отечественной войны, трагедии войны в Афганистане и Чечне, тема судьбы русского поэта, судьбы русской женщины», - рассказал поэт.

В сборник вошли стихи, написанные с 1982 года по 2018-ый. В своей философской лирике Валерий Сухов пытается размышлять о смысле жизни, о том, с чего начинается земной путь человека и чем он заканчивается, почему о людях помнят.

Некоторые произведения поэта его друзья, композиторы Вячеслав Бахтин и Игорь Согонов, положили на музыку, и получились песни.

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Гость|29.02.2020 18:57|

Щастьетокакое!

Гость|29.02.2020 18:57|

А Иван? Когда представит свой?

Гость|29.02.2020 19:00|

про стрючкова стихи есть?

Имя: Гость
Комментарий:

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