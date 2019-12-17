17.12.2019 | 18:09

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» прошел межрегиональный турнир по танцевальному спорту «Новогодний марафон». Участниками состязаний стали около 200 танцоров из разных уголков страны.

«Около 4-6 регионов: Самарская область, Республика Мордовия, Саратовская, Пензенская, Ульяновская область. Иногда центр России к нам заезжает, Воронеж, но не всегда. Погода сейчас не позволяет», - отметил главный судья соревнований Александр Бадалов.

Соревнования предварял визит к парикмахеру и визажисту. Прежде чем выйти на паркет, спортсмены наводили красоту.

«Я в старшей группе, и поэтому прическа должна быть соответствующей, судьи смотрят еще на внешность пары. Разные сложные элементы - это занимает много времени», - поделилась участница соревнований Софья Тюрина (г. Саранск).

В программе соревнований - традиционные вальс, фокстрот, ча-ча-ча.

В младшей возрастной группе на вторую ступень пьедестала почета поднялась пара из Мордовии. Юные танцоры не сильно расстроились из-за серебряных медалей.

«Самое главное - не победа, а участие», - пояснили они.

Это не первый «Новогодний марафон». В 2020-м в Пензе должен состояться юбилейный, десятый турнир.