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Культура | В Пензе 75 студентов встретились на конкурсе художественного чтения

16.11.2019|17:35
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Заметно вырос конкурс художественного чтения «Дыхание строк». На протяжении нескольких лет он проводился в Пензенском колледже искусств и наконец стал межрегиональным.

В Пензе встретились 75 студентов театральных отделений колледжей из 10 городов страны. Они подготовили разные произведения. Николай Рачков, представитель Ульяновска, выучил стихотворение Константина Симонова «Открытое письмо».

Оценки мастерам художественного слова ставили члены специального жюри. Его председатель Римма Белякова - народная артистка России, профессор Саратовского театрального института.

«Критерии простые - это понимание прочитанного, смысла, о чем ты хочешь нам рассказать, это умение привлечь, создать такую картину, чтобы нам было интересно, и зараженность тем материалом, который ты читаешь», - рассказала она.

Победителям конкурса члены жюри посоветуют поступать в Саратовский театральный институт.

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