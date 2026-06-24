На Тихвинской ярмарке организуют фестиваль «Малосольные - и точка!»

В субботу, 4 июля, на территории музея А. Н. Радищева в Кузнецком районе пройдет традиционная Тихвинская ярмарка (0+). Она проводится ежегодно в начале месяца, поскольку посвящена Тихвинской иконе Божьей Матери, дата почитания которой установлена на 9-е число.

4 июля в 10:30 в храме Преображения Господня состоится архиерейский праздничный молебен. Кстати, в этот день можно будет посетить с экскурсией храм и домовую церковь, где на протяжении почти 200 лет молилась семья Аблязовых-Радищевых. Ее открывают для широкой публики только во время проведения Тихвинской ярмарки.

Торжественное открытие праздника состоится в 11:00 на главной сцене.

В 11:30 стартует концертная программа с участием фолк-шоу группы «Зазноба» (г. Пенза) и творческих коллективов области.

В 11:30 и 13:30 у гостей будет возможность совершить экскурсию-экспедицию «Под сенью старых лип». На ней расскажут, как в XVIII веке были устроены двор и сады усадьбы, какие растения здесь произрастали, как обитатели усадьбы организовывали работу на земле и хранили урожай.

В 11:00 в барском доме покажут спектакль «Колобок» областного театра «Кукольный дом». В 13:00 там же состоится открытие выставки оригинальных головных уборов и украшений в народном стиле.

С 11:00 в музее А. Н. Радищева каждые полчаса будут проходить театрализованные экскурсии «Просветитель единого Отечества».

«Обращаем внимание гостей: на экскурсию-экспедицию «Под сенью старых лип», театрализованную экскурсию в музее А. Н. Радищева, экскурсию по храму Преображения Господня «Богословие в красках», экскурсию «Домовая церковь: место силы рода» необходима предварительная запись по телефону 8-953-026-38-04», - предупредили в минкультуры.

В течение всего праздника будут работать торговые ряды и ремесленная слобода. Организаторы обещают, что будут представлены резьба по дереву, расписанная вручную глиняная посуда, льняные скатерти, платки, украшения, авторские куклы и др.

Подготовлены разнообразные ярмарочные забавы: старинные игры, интеллектуальные состязания, аттракционы, катание на лошадях.

Запланирована работа сытных рядов, где станут продавать пряники, выпечку, лимонады, русский квас. Там же проведут гастрономический фестиваль-конкурс «Малосольные - и точка!» - можно будет попробовать и оценить разные соленья.

В программе возможны изменения и дополнения, предупредили в минкультуры.