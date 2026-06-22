Специалисты оценили состояние дома на Красной, 75в, в Пензе

Областное министерство по охране памятников истории и культуры оценило состояние жилого дома смешанной конструкции, на Красной, 75в, в Пензе.

Деревянная постройка высотой в 1,5 этажа внесена в перечень выявленных объектов культурного наследия регионального значения. Снести ее нельзя.

По результатам осмотра состояние объекта оценено как неудовлетворительное.

«Указанные мероприятия осуществляются в рамках подготовки и утверждения охранного обязательства с целью определения необходимых видов и сроков работ по сохранению объекта культурного наследия», - пояснили в министерстве.

Сейчас дом заброшен и разрушается, а на прилегающей территории скапливается мусор.

В ноябре 2025 года стало известно, что управление муниципального имущества выставило строение на Красной, 75в, на торги за 1 рубль. Такой порядок действует в Пензе довольно давно.

По правилам, новый собственник обязан предъявить эскизный проект реставрации. На реализацию планов отводят 7 лет.