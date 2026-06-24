В Мокшане провели осмотр комплекса Казанского женского монастыря

Сотрудники областного министерства по охране памятников истории и культуры провели осмотр трапезной и главного жилого корпуса Казанского женского монастыря в Мокшане.

Оба здания внесены в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Первое построено в 1868 году, второе - в 1895-м.

По результатам проведенного осмотра в министерстве составят акт о состоянии внешних архитектурно-конструктивных и внутренних декоративных элементов.

После этого специалисты разработают предложения по перечню и срокам работ по сохранению объектов. Далее их предстоит согласовать с правообладателем объекта культурного наследия и в рамках охранного обязательства.

Казанский женский монастырь в Мокшане был основан в 1857 году по инициативе купчихи М. А. Барсуковой как женская община при кладбищенском храме, официальный статус получил в 1881-м. К 1914 году в комплекс вошли Троицкий собор, Казанская церковь и приют для девочек.

После революции монастырь упразднили, храмы разрушили. Сейчас в сохранившихся зданиях, в том числе в жилом корпусе, размещается социальное учреждение.