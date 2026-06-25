Интерьер Троицкого собора под Наровчатом украсят росписями

Культура

Интерьер Троицкого собора под Наровчатом украсят росписями
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В Троицком соборе Троице-Сканова женского монастыря под Наровчатом продолжится реставрация интерьеров. Проектная документация поступила в региональное министерство по охране памятников истории и культуры.

Интерьер Троицкого собора под Наровчатом украсят росписями

В помещениях верхней церкви на втором этаже собора будет выполнена роспись.

Интерьер Троицкого собора под Наровчатом украсят росписями

«Программа строится по каноническому принципу, опирающемуся на византийские и древнерусские образцы, что обусловлено пятикупольным завершением основного объема, придающем облику храма традиционность», - пояснили в министерстве.

Интерьер Троицкого собора под Наровчатом украсят росписями

Пятикупольный четверик увенчивает композицию двухэтажного храма, построенного во второй половине XVIII века в духе позднего провинциального барокко. Весь ансамбль выступает доминантой монастыря и считается шедевром архитектуры.

Интерьер Троицкого собора под Наровчатом украсят росписями

Троицкий собор внесен в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Обитель состоит в ведении РПЦ, здесь живут монахини, инокини, послушницы и паломницы, каждый день совершаются богослужения.

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