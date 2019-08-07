07.08.2019 | 10:11

Министерство культуры и туризма Пензенской области обнародовало подробную программу IV Всероссийского военно-исторического фестиваля «Марсово поле», который пройдет 10-11 августа.

В первый день в 17:00 в сквере Дениса Давыдова начнется литературный концерт памяти героев Отечественной войны 1812 года. В 17:30 на улице Московской стартует военный парад участников в форме русских и французских полков начала XIX века. Они пройдут от драмтеатра до вышеназванного сквера.

Сразу после парада у памятника Давыдову состоится церемония возложения цветов.

Во второй день на поле в микрорайоне Шуист, в конце проезда Будищева, развернется исторический лагерь русской и французской армий. Мероприятие торжественно откроется в 12:00.

«Ключевым событием станет реконструкция боя Отечественной войны 1812 года. В пороховом дыму смешаются кавалерия, пехота, артиллерия, будет показана тактика русской армии начала XIX века. В фестивале примут участие члены военно-исторических клубов из 13 городов России», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Гости фестиваля смогут покататься на лошадях, познакомиться с армейским бытом, осмотреть кавалерийскую площадку, площадку юного артиллериста, пехотную школу, походную кузницу, исторический тир из дульнозарядного оружия, лучный тир, понаблюдать за отливкой оловянных солдатиков.

Также будут работать выставка старинного стрелкового оружия, выставка призывного пункта Пензенской области, площадка исторического фехтования, фотозона с историческими костюмами.

В конце народные коллективы исполнят старинные солдатские и казачьи песни.