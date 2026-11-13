Пензячка потеряла 155 000 рублей из-за стендапа

Криминал

Пензячка потеряла 155 000 рублей из-за стендапа
Печать
Max

22-летнюю жительницу Пензы, желавшую попасть на стендап-выступление, обманули мошенники.

Девушка обратилась в полицию и рассказала, что получила в мессенджере предложение от неизвестного приобрести билеты на мероприятие. Пензячка согласилась, перешла по присланной ссылке и кликнула на строчку «купить билет».

Через мобильное приложение банка девушка перевела 155 000 рублей. Однако билеты она так и не получила, а незнакомец перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД РФ.

Ранее другую 22-летнюю пензячку обманули по схеме с «петицией за героя СВО». Мошенники выманили у девушки около 1 250 000 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мошенничество билет концерт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!