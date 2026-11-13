Пензячка потеряла 155 000 рублей из-за стендапа

22-летнюю жительницу Пензы, желавшую попасть на стендап-выступление, обманули мошенники.

Девушка обратилась в полицию и рассказала, что получила в мессенджере предложение от неизвестного приобрести билеты на мероприятие. Пензячка согласилась, перешла по присланной ссылке и кликнула на строчку «купить билет».

Через мобильное приложение банка девушка перевела 155 000 рублей. Однако билеты она так и не получила, а незнакомец перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД РФ.

Ранее другую 22-летнюю пензячку обманули по схеме с «петицией за героя СВО». Мошенники выманили у девушки около 1 250 000 рублей.