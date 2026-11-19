66-летний житель Кузнецка стал жертвой распространенной мошеннической схемы с продажей выгодных путевок в санаторий.

На такую рекламу мужчина наткнулся в интернете. Он связался с продавцом и оставил заявку на бронирование.

Чуть позже кузнечанину позвонил человек, представившийся менеджером, и озвучил условия покупки путевки. В итоге пенсионер перевел около 50 000 рублей на счет, номер которого ему назвала незнакомая женщина.

После этого кузнечанину пришла идея проверить учреждение. Он выяснил, что такого санатория не существует. Попытки связаться с «менеджером» ни к чему не привели. Пенсионер обратился в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.