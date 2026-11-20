80-летняя жительница Пензы отдала мошенникам миллионы рублей, чтобы избежать уголовной ответственности за якобы финансирование экстремистов.

Аферисты действовали по известной схеме с утечкой данных с прежнего места работы. Неизвестный написал пенсионерке в мессенджере, что ее личная информация попала в чужие руки.

После этого женщине позвонил «сотрудник силового ведомства» и сообщил, что в ее отношении якобы возбудили уголовное дело по факту финансирования экстремистской организации. Он заявил: чтобы преследование по закону прекратилось, надо передать все сбережения курьеру.

В течение недели пожилая пензячка под предлогом похорон мужа обналичила суммы на своих счетах и передала деньги двум разным курьерам. Женщина потеряла около 10 500 000 рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», - сообщили в региональном УМВД РФ.