В Пензе 35-летнего местного жителя, работавшего в строительной организации, осудили по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере.

В июле 2025 года мужчина получил от индивидуального предпринимателя 3 000 000 рублей (это была часть оговоренной суммы - 4 150 000) за обеспечение победы на аукционе, проводимом стройфирмой, и за увеличение стоимости работ по договору.

Бизнесмен хотел, чтобы именно с ним оформили сделку на выполнение электромонтажных работ на одном из возводящихся объектов.

Пензенец признал вину частично, заявив, что преступление должны были квалифицировать как мошенничество, а не коммерческий подкуп.

В процессе расследования в обеспечительных целях арестовали имущество фигуранта на сумму более 11 млн рублей, пояснили в региональном СУ СКР.

«Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей. Кроме того, суд конфисковал незаконно полученные денежные средства (подкуп) в бюджет государства», - уточнили в областной прокуратуре.