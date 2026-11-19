В Пензе неизвестный мужчина ограбил ювелирный салон на улице Кирова. В середине сентября он открыто похитил золотые изделия почти на 500 000 рублей, попросив продавца показать их.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний житель Республики Мордовии. После преступления мужчина покинул Пензу и отправился в Саратов. Полицейские задержали его во время служебной командировки.

«При допросе злоумышленник дал признательные показания, пояснив, что сдал похищенные украшения в один из саратовских ломбардов», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Правоохранители установили, что мужчина, помимо ограбления ювелирного салона, причастен к серии краж в областном центре. Так, он похитил ноутбук у одного пензенца, а у второго - борсетку с деньгами и личными документами.

Жертвой гостя Пензы также стала пожилая горожанка. Он украл у женщины сумку. Внутри были телефон, паспорт и кошелек с наличностью. После кражи злоумышленник сумел войти в приложение банка и перевести 50 000 рублей со счета пенсионерки на свой. Деньги он обналичил.

По фактам грабежа и краж возбудили уголовное дело. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.