В Лунинском районе осудили 46-летнего тракториста, который выпил и поехал в лес за дровами.

Ранее мужчину уже штрафовали на 45 000 рублей за пьяную езду. Тогда же его на полтора года лишили права управлять транспортными средствами. Однако 10 июля он все равно сел за руль, причем снова в нетрезвом виде.

Мужчина на принадлежащем соседке тракторе Т-150К отправился за дровами, но его остановил инспектор ДПС и при помощи алкотестера зафиксировал у него состояние опьянения.

В суде тракторист признал в вину и раскаялся в содеянном.

Его приговорили к 240 часам обязательных работ и лишили права садиться за руль уже на 2 года.