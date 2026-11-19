Жителя Каменского района осудили за незаконное изготовление холодного оружия. В 2025 году мужчина сделал из расплавленного свинца кастет, который потом хранил у себя дома.

Полицейские изъяли запрещенный предмет у каменца во время обыска. Мужчина полностью признал вину.

Гражданский оборот кастетов в РФ поставлен вне закона. Владельцам ударно-дробящих орудий грозит как административная, так и уголовная ответственность.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства и не нашел отягчающих.

В итоге мужчину приговорили к 1 году исправительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства, сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.