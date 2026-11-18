В Пензе по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере задержан 17-летний житель Тульской области. Его поймали на месте преступления.

К конце октября 2026 года юноша решил заработать, выполняя роль курьера в мошеннической схеме. В переписке в мессенджере он получил указание уехать в Пензенскую область.

14 ноября злоумышленник встретился с жертвой аферистов на улице Калинина в Пензе. По кодовому слову женщина передала ему пакет, где должны были лежать 2,3 млн рублей. На самом деле он получил муляж: женщина решила подстраховаться. Заодно она заблаговременно сообщила в полицию.

Как установило следствие, мошенники применили стандартную методику. Горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что имеющиеся на счете средства нужно снять и передать для проверки на подлинность.

Курьеру предъявлено обвинение, он содержится под домашним арестом.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщили в региональном СУ СКР.