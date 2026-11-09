22-летнюю пензячку обманули по схеме с «петицией за героя СВО»

22-летняя жительница Пензы хотела оказать помощь в присвоении участнику СВО звания Героя России посмертно и потеряла 1 250 000 рублей.

Девушке в мессенджере поступило сообщение от неизвестного мужчины с просьбой подписать петицию. Незнакомец убедил пензячку, что его друг погиб в зоне СВО и он ходатайствует о присвоении ему звания Героя России.

Девушка согласилась, перешла по ссылке и ввела данные от личного кабинета на «Госуслугах». Затем ей в другом мессенджере пришло сообщение, что ее аккаунт взломан и необходимо позвонить по указанному номеру. Пензячка сделала это и услышала историю о мошенниках, которые якобы пытаются оформить кредит от ее имени. Девушку заверили: единственный способ помешать им - исчерпать лимит, взяв кредиты на максимально большую сумму.

«Следуя инструкциям неизвестных, потерпевшая оформила кредиты на общую сумму около 1 250 000 рублей. После этого потерпевшая поняла, что попалась на уловку мошенников, и обратилась в полицию», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Возбужденно уголовное дело. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.