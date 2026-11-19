В Пензе 42-летнюю местную жительницу лишили свободы из-за неуплаты алиментов без уважительных причин.

Женщина обязана содержать двоих детей 4 и 6 лет, однако уклонялась от этого, за что уже привлекалась к административной ответственности.

В 2022 году ее судили и по уголовной статье - за распространение наркотиков. Тогда она получила условный срок.

С тех пор пензячка не встала на путь исправления. В итоге ее долг перед детьми превысил 351 000 рублей.

Суд отменил ранее назначенное наказание и приговорил женщину к 4 годам и 9 месяцам колонии общего режима, сообщили в областной прокуратуре.