В Мокшане 31-летнего местного жителя наказали за нетрезвую езду.

14 октября этого года мужчина, будучи лишенным прав, снова сел за руль пьяным. Сотрудники ГАИ остановили водителя и отстранили от управления машиной.

Освидетельствование показало, что в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,14 мг/л абсолютного этилового спирта.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он полностью признал вину.

С учетом наличия на иждивении малолетнего ребенка, имеющегося хронического заболевания (бронхиальной астмы) мокшанцу назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года.

Автомобиль конфисковали в собственность государства, уточнили в Мокшанском районном суде.