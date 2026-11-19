В Кузнецке 42-летнего генерального директора комбината хлебопродуктов осудили за дачу взятки.

В марте 2024 года он перевел 20 000 рублей на банковскую карту должностного лица, проводившего поверку вагонных весов, чтобы получить положительное заключение.

На самом деле оборудование эксплуатировалось с нарушениями. Тем не менее инспектор выдал руководителю комбината требуемый документ.

В четверг, 19 ноября, суд вынес приговор гендиректору, признанному виновным в даче взятки. Его оштрафовали на 800 000 рублей и конфисковали 20 000 - эквивалент платы за не соответствующее реальности заключение.

Проверяющий стал фигурантом другого дела, возбужденного по факту получения взятки, уточнили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.