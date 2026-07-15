В Колышлейском районе избили до смерти беспомощную женщину

60-летней жительнице Колышлейского района вынесли приговор за причинение тяжкого вреда здоровью недееспособной женщины. От полученных травм та скончалась.

Осужденная по устной договоренности с бывшем зятем с 2019 года ухаживала за его 62-летней матерью.

В июле 2025-го женщины, недолюбливавшие друг друга, поссорились, и сиделка несколько раз ударила подопечную тупым твердым предметом в область головы и грудной клетки.

«В результате потерпевшей были причинены телесные повреждения, опасные для жизни человека, повлекшие по неосторожности ее смерть», - сообщили в Колышлейском районном суде.

Сиделку приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.