В Колышлейском районе избили до смерти беспомощную женщину

Криминал

В Колышлейском районе избили до смерти беспомощную женщину
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60-летней жительнице Колышлейского района вынесли приговор за причинение тяжкого вреда здоровью недееспособной женщины. От полученных травм та скончалась.

Осужденная по устной договоренности с бывшем зятем с 2019 года ухаживала за его 62-летней матерью.

В июле 2025-го женщины, недолюбливавшие друг друга, поссорились, и сиделка несколько раз ударила подопечную тупым твердым предметом в область головы и грудной клетки.

«В результате потерпевшей были причинены телесные повреждения, опасные для жизни человека, повлекшие по неосторожности ее смерть», - сообщили в Колышлейском районном суде.

Сиделку приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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