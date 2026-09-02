Банк помешал пензячке расплатиться с шантажистом

23-летняя жительница Пензы общалась в интернете с мужчиной и после стала жертвой шантажа. Девушка обратилась в полицию.

Она рассказала, что познакомилась с мужчиной в Сети. Однажды во время общения по видеосвязи девушка продемонстрировала собеседнику обнаженные части своего тела. Чуть позже в мессенджере пензячке написал неизвестный и заявил, что у него имеются скриншоты того видеозвонка.

Незнакомец угрожал распространить пикантные кадры, если девушка не заплатит ему 30 000 рублей.

Испугавшись, пензячка перечислила на указанный счет 15 000 рублей, однако банк заблокировал перевод. После этого горожанка пошла в полицию.

По факту вымогательства возбудили уголовное дело. Полиция устанавливает личность злоумышленника, ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД РФ.