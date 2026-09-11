У любителя пьяной езды из Кузнецка забрали мопед

Криминал

У любителя пьяной езды из Кузнецка забрали мопед
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Житель Кузнецка предстал перед судом за управление транспортным средством в нетрезвом виде. В ноябре прошлого года его уже лишили водительских прав, однако это не остановило его в мае 2026-го.

Кузнечанин выпил и сел за руль мопеда, поездку прервали сотрудники Госавтоинспекции. Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови, транспорт забрали на специализированную стоянку.

Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросил не наказывать его строго.

Суд назначил ему наказание в виде 260 часов обязательных работ. Кроме того, кузнечанина лишили водительских прав на 2 года. Мопед конфисковали в собственность государства.

Пока приговор не вступил в законную силу, сообщили в Кузнецком районном суде.

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