В Пензе программист устроился на работу и потерял 1,2 млн рублей

В Пензе в полицию обратился 30-летний программист, ставший жертвой аферистов. Мужчина потерял сбережения из-за схемы с дополнительным заработком по профессии.

Объявление с таким предложением пензенец нашел в интернете. Он связался с менеджером и договорился о начале работы. Собеседник прислал горожанину ссылку на видеоконференцию.

После мужчина зарегистрировался на специальной платформе и уплатил вступительный взнос, о чем попросил менеджер, - в противном случае программиста не допустили бы к заказам. Сумма составила 14 000 рублей.

Затем пензенцу позвонила «сотрудница Росфинмониторинга» и сообщила, что он контактировал с мошенниками. Женщина рассказала о рисках и предложила программисту перевести деньги на «безопасный счет», чтобы сохранить их. Горожанин выполнил указание и перечислил около 1,2 млн рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД РФ.