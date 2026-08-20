В Пензе похитительница продуктов напала на сотрудницу магазина

Криминал

В Пензе похитительница продуктов напала на сотрудницу магазина
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В Пензе 45-летней сотруднице продуктового магазина, предотвратившей кражу товара, угрожали убийством канцелярским ножом.

Женщина рассказала полиции, что заметила в магазине постоянную посетительницу, которая часто воровала продукты. В день происшествия та не изменила привычке. Сотрудница торговой точки остановила злоумышленницу у выхода, потребовала пройти в подсобку и вернуть товар.

Там посетительница высказала недовольство задержанием, схватила со стола канцелярский нож и бросилась на женщину. На крики прибежала другая сотрудница магазина и остановила напавшую.

52-летнюю подозреваемую задержали. Она призналась в содеянном.

По факту угрозы убийством возбудили уголовное дело, злоумышленнице грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

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