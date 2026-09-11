Пензячку осудили за покупку поддельного рецепта

Криминал

Пензячку осудили за покупку поддельного рецепта
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В Пензе вынесли приговор женщине за приобретение и использование поддельного рецептурного бланка.

Благодаря бумаге горожанка могла купить в аптеке лекарственный препарат, в составе которого есть сильнодействующее вещество.

Женщина предъявила фармацевту фальшивку и была разоблачена.

На суде она полностью признала свою вину.

«С учетом наличия смягчающих обстоятельств назначено окончательное наказание в виде 7 месяцев ограничения свободы», - сообщили в Ленинском районном суде Пензы.

Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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