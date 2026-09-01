Пензенец обустроил схрон для наркотиков в Сердобском районе

Криминал

Пензенец обустроил схрон для наркотиков в Сердобском районе
Печать
Max

39-летнего пензенца задержали за сбыт наркотиков. При личном досмотре у него изъяли 10 г марихуаны в бумажном свертке.

В доме горожанина нашли два целлофановых пакета с «товаром» общей массой около 30 г.

Пензенец обустроил схрон для наркотиков в Сердобском районе

Чуть позже полицейские обнаружили в заброшенном доме в Сердобском районе схрон с двумя пластиковыми емкостями (6 и 3 л) с 1,8 кг измельченных растений.

Пензенец обустроил схрон для наркотиков в Сердобском районе

По фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. Пензенец рискует лишиться свободы на 10 лет.

Пензенец обустроил схрон для наркотиков в Сердобском районе

Ранее у 30-летнего жителя Колышлейского района во время обыска изъяли 17 кустов конопли и около 250 г высушенного растения. «Огород» он обустроил в лесу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
наркотик марихуана полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!