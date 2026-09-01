Пензенец обустроил схрон для наркотиков в Сердобском районе

39-летнего пензенца задержали за сбыт наркотиков. При личном досмотре у него изъяли 10 г марихуаны в бумажном свертке.

В доме горожанина нашли два целлофановых пакета с «товаром» общей массой около 30 г.

Чуть позже полицейские обнаружили в заброшенном доме в Сердобском районе схрон с двумя пластиковыми емкостями (6 и 3 л) с 1,8 кг измельченных растений.

По фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. Пензенец рискует лишиться свободы на 10 лет.

Ранее у 30-летнего жителя Колышлейского района во время обыска изъяли 17 кустов конопли и около 250 г высушенного растения. «Огород» он обустроил в лесу.